Двух орловчан задержали в Курской области

Их подозревают в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Курской области, по текущей версии, наши земляки участвовали в известной преступной схеме под условным названием «ваш родственник попал в ДТП». В задачи орловчан входила роль курьеров-посредников, которые непосредственно являлись к потерпевшим на дом и забирали у них деньги. Затем средства нужно было перевести организаторам мошенничества, оставив себе часть суммы.

Как отмечает полиция, задержанным 21 и 41 год. Мужчины действовали независимо друг от друга, в разных преступных схемах, но сумма ущерба, нанесённого в каждом случае оказалась одинаковой – 400 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб от их действий оценивается в 800 тысяч.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, составляет шесть лет лишения свободы.

ИА «Орёлград»