Мэрия посоветовала полиции поговорить с алкоголиками

Розыск таких граждан и беседы с ними связаны с введением особого режима.

Администрация областного центра рекомендовала Управлению МВД России по городу Орлу провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющими алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни. Также чиновники советуют полиции организовать проведение с такими гражданами профилактической работы. Рекомендация связана с выполнением мероприятий из-за введения особого противопожарного режима на территории города Орла. Напомним, мэрий издала такое постановление вслед за тем, как региональные власти объявили особый режим.

Городскому Управлению МВД также рекомендовано организовать патрулирование границ лесничеств для ограничения посещения их гражданами и въезда в них транспортных средств. Полиции советуют обращать внимание и на соблюдение гражданами особого противопожарного режима. В свою очередь управлению по безопасности администрации города Орла предписано активизировать работу по доведению до населения памяток о мерах пожарной безопасности, организовав их размещение в местах массового пребыванию людей и административных зданиях.

Добавим, что на период действия на территории областного центра особого противопожарного режима мэрия распорядилась ограничить пребывание граждан на всей территории лесничества «Заводского района «Лужки» и лесничества «Андриабуж». Соответственно, ограничен и въезд на эти территории транспортных средств. В указанных лесничествах также запрещено проведение всех видов работ, за исключением аварийно-спасательных и работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Кроме того, мэрия создала оперативные группы «по организации и осуществлению мероприятий по сбору, анализу и обмену информацией на период действия особого противопожарного режима». Руководителям оперативных групп предписано ежедневно до 16.00 предоставлять информацию в МКУ «ЕДДС города Орла» о проделанной работе за прошедшие сутки. «Объединенному муниципальному заказчику» мэрия поручила организовать патрулирование мобильной группой по охране лесов от пожаров лесопарков. Цель — выявление очагов пожара и оперативное реагирование для их ликвидации.

ИА «Орелград»