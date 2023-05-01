Орловчане подозреваются в попытке похищения дорогих автозапчастей

Их хотели сдать на металлолом.

Преступление произошло во Мценске на улице Тургенева.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, согласно текущей версии следствия, трое жителей района пытались похитить с территории местного предприятия металлические изделия – дорогостоящие запасные части для грузовых автомобилей. Однако их задержали с поличным.

Злоумышленники проникли на территорию нелегально, вынесли «добычу» за забор на руках и собирались увезти её на грузовом такси, выдав за свою собственность.

Уголовное дело возбудили по статье 158 («кража»), в настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Украденное будет возвращено владельцу.

ИА «Орёлград»