Орловчане подозреваются в попытке похищения дорогих автозапчастей

1.5.2023 | 12:28 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Их хотели сдать на металлолом.

Фото: ИА «Орёлград» (иллюстративное)

Преступление произошло во Мценске на улице Тургенева.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, согласно текущей версии следствия, трое жителей района пытались похитить с территории местного предприятия металлические изделия – дорогостоящие запасные части для грузовых автомобилей. Однако их задержали с поличным.

Злоумышленники проникли на территорию нелегально, вынесли «добычу» за забор на руках и собирались увезти её на грузовом такси, выдав за свою собственность.

Уголовное дело возбудили по статье 158 («кража»), в настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Украденное будет возвращено владельцу.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования