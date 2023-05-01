Орловчанка по суду выселила из дома сына-уголовника

Дело о семейной драме рассмотрел суд в городском поселении Хомутово.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил требования местной жительницы, которая предъявила иск о снятии с регистрационного учета собственного сына. Подробности сообщила пресс-служба райсуда. В судебном заседании истица пояснила, что она вместе с мужем проживает в квартире на основании социального найма. При получении квартиры с ней по месту жительства были зарегистрированы все ее дети, которые впоследствии из этого жилья выписались, кроме одного сына. Последний и выступил в роли ответчика.

Женщина также рассказала суду, что этот ее сын в период с 2007 по 2012 год отбывал срок в местах лишения свободы, а после освобождения домой не вернулся. По месту регистрации он с тех пор не проживал, а жил в Орле. Участия в содержании и благоустройстве дома он не принимал, коммунальные платежи не оплачивает, его личных вещей в доме нет. Женщина указала и на то, что у сына есть собственная однокомнатная квартира в Орле.

Проблема же заключается в том, что сняться в добровольном порядке с регистрационного учета сын не желает. А его прописка в квартире создает определенные трудности родителям, а также влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Ответчик в судебное заседание не явился, но подал заявление, в котором указал, что исковые требования он не признает.

Изучив представленные материалы, суд удовлетворил исковые требования. Он пришел к выводу, что ответчик утратил право пользования спорным жилым помещением, поскольку добровольно выехал и в течение длительного времени (с 2007 года и до обращения истца в суд с иском) не предпринимал попыток вселиться в квартиру. Вещей его там нет, каких-либо мер, направленных на сохранение права на проживание и восстановление жилищных прав в отношении спорной квартиры им не предпринималось. Кроме того, никаких соглашений, касающихся порядка пользования жилым помещением, между сторонами не заключалось. Впрочем, решение суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»