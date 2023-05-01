Орловчанка взыскала почти 400 тыс с ПАО «Россети Центр»

1.5.2023 | 10:40 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Причиной стал столб, упавший на её автомобиль.

ИА «Орелград»

Дело рассматривал Мценский районный суд.

Жительница района, приехав на работу, оставила машину на стоянке у одного из учреждений социального обслуживания. К концу дня ей стало известно, что на автомобиль упал столб линии электропередач. Одна из опор лежала на крыше машины, вторая – на её капоте. Перед этим на сам столб упало дерево.

Так как собственником воздушной линии электропередач является ПАО «Россети Центр», орловчанка направила компании претензию, но она осталась без ответа. Тогда женщина обратилась в суд. В итоге суд признал «Россети» виновными в происшествии, хотя само дерево, упавшее на столб, росло на «нейтральном» участке, не принадлежащем никому. Однако в решении суда указано, что в обязанности компании входит вырубка высоких деревьев и контроль за их состоянием.

В пользу орловчанки, опираясь на экспертное заключение о стоимости понесённого ущерба, взыскали 390 300 рублей. Ответчик подавал апелляцию в областной суд, но она осталась без удовлетворения.

ИА «Орёлград»

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