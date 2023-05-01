Орловский сенатор призвал защитить медработников от нападений

Владимир Круглый высказался по важной теме.

Представитель Орловской области в Совете Федерации сделал это в эфире телеканала «Вместе РФ».

По словам Круглого, нападения на медицинских работников со стороны пациентов или их родственников происходят достаточно часто, что требует дальнейшей реформы законодательства. Прежде всего, с проблемой сталкиваются сотрудники бригад «Скорой помощи». Сенатор пояснил, что если приравнять нападение на медработника к нападению на полицейского, ситуация может измениться.

«Есть закон, предусматривающий ответственность за создание препятствий оказанию медицинской помощи. Однако правоприменительная практика по нему единичная. А законодательные инициативы о том, чтобы уравнять нападения на медиков с актами агрессии в отношении сотрудников полиции или спецслужб пока не удалось провести», — рассказал Круглый.

Максимальное наказание за воспрепятствование законной деятельности медработника составляет три года (при причинении тяжкого вреда здоровью) либо четыре года (при смертельном исходе нападения).

ИА «Орёлград»