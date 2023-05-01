Стоимость среднего чека орловца составила 630 рублей

Налоговики проанализировали работу контрольно-кассовой техники в регионе.

В Орловской области только за первый квартал текущего года было выдано более 67 миллионов чеков на общую сумму свыше 42 миллиардов рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФНС России. Налоговики подсчитали, что средняя цена чека в отчетном периоде времени составила 630 рублей 27 копеек. Подсчитано и то, что самым затратным для покупателей и потребителей услуг в этом году стал март – выручка в целом по региону в указанный месяц составила более 16 миллиардов рублей.

Все эти цифры в налоговой службе связывают с успешным проектом массового внедрения контрольно-кассовой техники (ККТ), которая работает в режиме онлайн. В последнее время такой техникой активно обзаводятся рыночные и ярмарочные торговцы. Внедрение новых технологий ККТ позволило ускорить торговые процессы, считают в УФНС. -Автоматизировалась и упростилась деятельность хозяйствующих субъектов, увеличилось вовлечение покупателей в гражданский контроль.

«Более двух лет налоговыми органами региона на постоянной основе проводится инвентаризация предпринимательской деятельности, в том числе на 50 ярмарках и организованных местах торговли, осуществляется мониторинг выручки, зафиксированной с применением ККТ, а также ведется разъяснительная работа с покупателями и продавцами по вопросу выдачи кассовых чеков», — пояснили в Управлении ФНС России по Орловской области.

В ведомстве напомнили и о том, что новшества касаются не только продавцов, но и покупателей. Например, налоговики разработали мобильное приложение «Проверка чека», а также функционал проверки кассового чека (бланка строгой отчетности), размещенный на сайте ФНС России. Как уточнили в областной налоговой службе, эти сервисы позволяют быстро и удобно проверить кассовый чек на соответствие законодательству о применении контрольно-кассовой техники и сообщить о нарушении.

«УФНС России по Орловской области напоминает о возможности обращения граждан в налоговые органы в связи с фактами неприменения контрольно-кассовой техники, и рекомендуют избегать приобретения товаров на вещевых ярмарках у лиц, незаконно осуществляющих расчеты без применения ККТ, — говорят в ведомстве. — Ежемесячно порядка двух с половиной миллионов чеков проверяется гражданами с помощью мобильных приложений ФНС России и партнеров. Отсканировав QR-код на кассовом чеке, либо введя вручную данные из чека на сайте ФНС России, пользователь может проверить подлинность фискального документа, наличие ККТ и фискального накопителя в реестре, и в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма)».

ИА «Орелград»