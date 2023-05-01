В Орле появилось граффити в честь знаменитой лётчицы

Оно украсило дома по 1-й Посадской улице.

Таким образом перед Днём Победы орловчанам напомнили о нашей землячке Марине Чечневой, знаменитой лётчице времён Великой Отечественной войны. На одной из стен изображён её портрет, на противоположной поверхности – батальная сцена с участием бомбардировщиков-«кукурузников».

Чечнева родилась в Малоархангельском районе в 1922-м году. В годы войны она командовала знаменитой эскадрильей 46-го Таманского гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, состоявшей только из женщин. Это подразделение славилось дерзкими и внезапными налётами и получило неофициальное название «ночные ведьмы».

Орловчанка была отмечена многими наградами, а также званием Героя СССР.

ИА «Орёлград»