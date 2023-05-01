В Орле вернули к жизни Тургеневский дуб

1.5.2023 | 14:43 Культура, Новости, Общество

Саженцы погибшего дерева посадили в сквере «Тургеневский бережок».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В работах принимали участие директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, сотрудники Орловского объединённого музея Тургенева, волонтёры, а также официальные лица – губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин.

Молодым деревьям в среднем примерно по семь лет. Это прямые «потомки» дуба, которые выросли из его желудей.

Тургеневский дуб, который почти 200 лет являлся одним из главных символов «Спасского», продолжил свою жизнь на «Тургеневском бережке», где когда-то гулял  юный писатель. В 2021-м году дуб получил статус главного дерева России, а в 2022-м должен был претендовать уже на звание главного дерева Европы. Дерево погибло из-за урагана, но было исключено из списка претендентов по другой причине – из-за обострения межгосударственных отношений.

ИА «Орёлград»

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