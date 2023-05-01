В Орле выбирают лучших врачей

1.5.2023 | 14:26 Медицина, Новости, Общество

В конкурсе могут участвовать только сотрудники медучреждений системы ОМС.

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

Выбрать лучших медиков можно с сегодняшнего дня до 30 июня. Конкурс «Спасибо скажем докторам!»  проводится в нескольких номинациях — «Лучший врач-терапевт», «Лучший врач-педиатр», «Лучший врач узкого профиля».

Итоги будут подведены 10 июля. В каждой номинации определят по три победителя, которые получат денежные призы.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, положительные отзывы о врачах собирают на сайте Орловского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», а также «оффлайн» – в пунктах выдачи полисов данного юридического лица.

ИА «Орёлград»

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