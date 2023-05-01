В Орловской области осиротели двое лосят

1.5.2023 | 17:04 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Их мать пала от рук неизвестных охотников.

Фото: vk.com/anon_57

Как сообщает паблик «Подслушано Мценск», животное застрелили во Мценском районе на территории Тельченского сельского поселения у деревни Дежкино. Лосята, практически новорожденные, были найдены и подобраны егерями.

По словам автора поста, о происшествии уже известили все основные компетентные организации, включая полицию. Не исключено, что убийство животного выполнялось на заказ и могло быть связано с майскими праздниками.

Напомним, что недавно суд вынес приговор по делу о незаконной охоте в Дмитровском районе, где один браконьер случайно застрелил другого.

ИА «Орёлград»

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