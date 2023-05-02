Муниципалитет отделался от подвалов, лестниц и коридоров

В Орле нашли нетривиальный способ сократить бюджетные расходы.

Как уже рассказывал «Орелград», председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков отчитался о работе, проделанной городским парламентом в 2022 году. В своем выступлении он немало внимания уделил деятельности парламентского комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Как и в прежние годы, приоритетом такой работы был контроль за деятельностью администрации города, муниципальных предприятий и учреждений в вопросах использования и распоряжения муниципальным имуществом. Некоторые способы снижения расходов спикер озвучил в своем отчете.

«В целях снижения расходов на содержание муниципальных нежилых помещений, которые фактически являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирных жилых домах, была продолжена работа по исключению их из муниципальной казны и передаче собственникам многоквартирных домов, — сообщил Василий Новиков. — В 2022 году были исключены из муниципальной собственности более пяти с половиной тысяч квадратных метров подвалов, лестниц и коридоров. В результате бюджет города сохранил около четырех миллионов рублей».

Кроме того, в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, в условиях острого дефицита бюджетных средств указанный выше комитет поддержал предложение администрации города Орла о внесении изменений в положение «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества города Орла». Иными словами, волевым решением был сокращен перечень тех, кто имеет право на получение муниципального имущества в безвозмездное пользование.

«В результате принятия данного решения, областные учреждения, ранее занимавшие муниципальные нежилые помещения на безвозмездной основе и с введением вышеуказанного ограничения заключившие договоры аренды муниципальных нежилых помещений, ежегодно будут приносить в казну города Орла доход порядка семи миллионов рублей», — подсчитал Василий Новиков.

Также в отчетном периоде депутаты вели контроль за работой администрации города Орла в вопросах исполнения полномочий администратора доходов от использования муниципальных земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Здесь внимание уделялось, прежде всего, взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за землю. В результате работы, проведенной депутатами и чиновниками мэрии, в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года в бюджет города Орла была взыскана задолженность в сумме более пяти миллионов рублей.

ИА «Орелград»