На майских в Орле ограничат движение и парковку

Администрация Орла рассказала подробности.

Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню весны и труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Так, стоянка транспортных средств будет запрещена:

2 мая с 00:00 до 20:00 — на улице Черкасской от пересечения с Нормандия-Неман до Песковской (кроме участников общественных акций и транспортных средств экстренных служб);

6 мая с 00:00 до 15:00 — на улице Салтыкова-Щедрина от дома №31 до дома № 35;

7 мая с 00:00 до 14:00 — на площади Маршала Жукова в зоне действия дорожного знака «Зона регулируемой стоянки»;

8 мая 2023 года с 00:00 до 12:00 — на улице Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с переулком Новосильским, на Московской от Красного моста до переулка Новосильского, на площади Мира от Московской до Пушкина;

9 мая 2023 года с 00:00 до 12:00 — на улице Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской, на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, на Сурена Шаумяна от дома №4 до дома №26.

Запрет на движение автотранспорта вводится:

2 мая с 16:00 до 20:00 на улице Черкасской от пересечения с Нормандия-Неман до Песковской (кроме участников общественных акций и транспортных средств экстренных служб);

6 мая с 13:00 до 15:00 на улице Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской, на улице Максима Горького от Брестской до Пионерской, на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, на улице Пролетарская гора;

7 мая с 10:00 до 14:00 на площади Маршала Жукова в зоне действия дорожного знака «Зона регулируемой стоянки»;

7 мая с 11:00 до 14:00 по улице Раздольной от пересечения с Бурова до пересечения с Кузнецова (в связи с проведением гонки-критериума);

8 мая с 9:30 до 12:00 на улице Московской на участке от Красного моста до пересечения с улицей Революции, по улице Пушкина от Красного моста до переулка Новосильского, по площади Мира от Пушкина до Московской, по улице Степана Разина от Советской до Московской, по улице Покровской от Советской до Московской, по Фомина от Пушкина до Новосильской, по 4-й Курской от Пушкина до Новосильской;

9 мая с 9:00 до 12:00 на улице Салтыкова-Щедрина от Полесской до Пионерской, на улице Ленина от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, на улице Максима Горького от Брестской до Пионерской, на Сурена Шаумяна от Полесской до Пионерской.

Ограничения — 9 мая (создано с помощью www.google.com/maps):

Такова информация на текущий момент времени. Не исключено, что она будет обновляться и дополняться.

ИА «Орёлград»