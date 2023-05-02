Орловская прокуратура не разрешила оптимизировать школы и детсады

Очередная реформа затрагивала пять учреждений.

Все они находятся на территории Малоархангельского района. Планировалось ликвидировать две самостоятельных школы (Архаровскую и Ивановскую) и Дубовицкий филиал Архаровской, по сути, ещё одно общеобразовательное учреждение.

Кроме того, планировалось реорганизовать два детсада – «посёлка станции Малоархангельск» и «села Губкина». Их хотели «пристегнуть» в виде дошкольных групп к Совхозской и Губкинской средним школам соответственно.

Мероприятия должны были происходить в период с текущего по 2025-й годы, причём реорганизация детсадов намечалась уже на 2023-й. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, районная администрация, издавая правовые акты, допустила ряд серьёзных нарушений.

Так, даже не создавалась специальная комиссия по оценке последствий принятия этих решений, не изучалась доступность других образовательных учреждений, не прорабатывался вопрос подвоза учащихся. В связи с этим прокурор района опротестовал данное постановление, после чего правовой акт отменили.

ИА «Орёлград»