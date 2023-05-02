«Переселенцы» из аварийного жилья завалили мэрию исками

Мэр Орла назвал одну из самых острых финансовых проблем прошлого года.

Мэр города Орла Юрий Парахин выступил с отчетным докладом о своей деятельности в минувшем году вперед депутатами Орловского горсовета. Говоря о бюджете, градоначальник назвал одну из самых острых финансовых проблем прошедшего года. По его словам, ею стало поступление в адрес муниципального образования огромного количества судебных исков, связанных с выплатой гражданам выкупной стоимости аварийного жилья. В 2022 году на эту статью расходов было направлено 341,4 миллиона рублей. Для сравнения, в 2021 году такие расходы составили 193,3 миллиона рублей, в 2020 году – 45,2 миллиона.

«Погашение судебных решений является одной из приоритетных статьей расхода, поскольку их несвоевременная оплата приводит к блокировке лицевых счетов учреждений, что ставит под угрозу исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации национальных проектов, а также финансирование социальных выплат и расходов по защищенным статьям, — сказал Юрий Парахин. — К сожалению, мы не можем ни повлиять, ни спрогнозировать эти расходы, а вынуждены обеспечивать их оплату даже в ущерб иных, в том числе запланированных, статей расходов бюджета».

Между тем, в своем отчете спикер Орловского горсовета Василий Новиков заявил, что в прошлом году депутаты поддержали предложение администрации города Орла об установлении льготного коэффициента в размере одна десятитысячная в отношении земельного участка, предоставленного лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки. По словам Новикова, это позволит в дальнейшем привлечь инвесторов для реализации проектов комплексного развития территорий города, решать вопросы переселения граждан из аварийных домов и строительства нового благоустроенного жилья.

«Так, в 2022 году был заключен договор комплексного развития территории жилой застройки квартала, ограниченной улицами Куйбышева, Цветаева, Наугорским шоссе, включающей в себя прокладку сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электросетей, ливневой канализации, капитальный ремонт автодорог и строительство пяти 10-ти этажных многоквартирных жилых домов, в результате которого планируется расселить 16 домов», — сообщил Василий Новиков.

ИА «Орелград»