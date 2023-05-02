Расходы бюджета Орла в 2022 году росли быстрее доходов

Спикер городского парламента Василий Новиков отчитался о работе за прошлый год.

Депутаты Орловского городского Совета заслушали отчет председателя этого законодательного органа власти Василия Новикова о работе в 2022 году. Спикер сообщил, что основным инструментом реализации задач, стоящих перед городскими властями, является бюджет. В отчетном году он был исполнен по доходам в сумме 12,5 миллиарда рублей, или 94,7 процента от плана, а по расходам – в сумме 12,7 миллиарда рублей, или 88,6 процента от плана. Дефицит бюджета составил 200 миллионов, что оказалось почти вдвое выше запланированного.

«В сравнении с 2021 годом городской бюджет по доходам вырос на 26,8 процента, по расходам — почти на 31 процент, — сообщил Василий Новиков. — Бюджетные расходы областного центра будут неизбежно расти. Ведь мы сохраняем политику социальной поддержки, продолжаем открывать новые школы и детские сады».

По его словам, разрыв между бюджетными доходами и потребностями областного центра ежегодно помогает компенсировать правительство региона. Общая сумма финансовых поступлений в бюджет Орла из бюджета Орловской области в прошлом году превысила 1 миллиард рублей. Губернатор Орловской области и Орловский областной Совет знают потребности областного центра, считает Василий Новиков.

«Мы вместе находим варианты решения существующих задач, — подчеркнул он. — От имени депутатов должен поблагодарить за это губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова и председателя Орловского областного Совета Леонида Семеновича Музалевского, а также депутатов регионального законодательного собрания».

ИА «Орелград»