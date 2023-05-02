В этом году в Орловской области на дороги потратят 3,6 млрд рублей

Речь идёт о региональных и межмуниципальных трассах.

Такой (3 миллиарда 639 миллионов рублей) общий объём средств Дорожного фонда запланирован на их ремонт и строительство. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

В частности, 717 миллионов потратят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отремонтировав 9 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 15,9 километров, а также пять мостов.

689,7 миллиона рублей освоят по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Средства направляются на реконструкцию и строительство четырёх автомобильных дорог протяженностью 20,9 километров. В том числе – на реконструкцию автодорог «Сосково – Мураевка – Должонки» и «Комаричи –Дмитровск» – Девятино» – Упорой. В рамках данной программы уже завершены работы по строительству двух дорог в Кромском районе — «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино» и в Шаховском сельском поселении в деревне Голубица.

314 миллионов направят на реализацию программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В этом году в её рамках планируется улучшить состояние проезжей части на 10 дорогах общей длиной 12 километров. Примерно треть этих средств пойдёт на ремонт автодороги Болхов – «Орёл – Витебск» в посёлке Хотынец.

ИА «Орёлград»