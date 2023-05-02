В Орле на льготы по летнему отдыху претендуют 1711 детей

2.5.2023 | 15:11 Новости, Общество

Из-за большого числа заявок чиновники изменили режим своей работы.

Фото Администрации города Мценска (иллюстративное)

Как сообщили в администрации Орла, приём документов от родителей или представителей детей будет вестись каждый рабочий день. Подать бумаги можно до 15 мая.

Орловчан будут ждать с понедельника по пятницу с 9 до 12 и с 15 до 18 часов в переулке Почтовом, 8 (в Управлении образования, спорта и физкультуры администрации Орла). Контактные телефоны — 8 (4862) 43-28-72 и 43-28-73.

Уточнить список документов в каждом конкретном случае, а также скачать образцы заявлений на предоставление льгот и о согласии на обработку персональных данных можно в специальном разделе на сайте городской администрации.

ИА «Орёлград»

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