В Орле в поликлинике №3 завершились демонтажные работы

Капремонт должен финишировать до конца этого года.

Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, последними строители убирали радиаторы и трубы отопления. Для проведения этих работ пришлось ждать окончания отопительного сезона, так как часть здания по-прежнему используется как место «встреч» врачей и пациентов.

Параллельно в поликлинике шла перепланировка помещений. В частности, планируется «переделать» под насущные нужды актовый зал учреждения площадью около 500 квадратных метров.

Сейчас строители монтируют электрику, сантехнику и коммуникации, а также занимаются кровельными и фасадными работами.

Капремонт ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчиком выступает ООО «Авилон». Планируется, что ремонт (включая закупку нового медоборудования) обойдётся в 118 миллионов рублей.

Также в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе отремонтируют поликлиники Ливенского, Должанского Колпнянского, Новодеревеньковского, Сосковского и Кромского районов.

ИА «Орёлград»