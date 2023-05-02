В Орловской области отремонтировали мост

2.5.2023 | 12:32 Новости, Общество, Строительство

Работы выполнили в рамках национального проекта.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Это мост через реку Филенка, который находится в Корсаковском районе на автомобильной дороге Корсаково – Войново – Жилино. О завершении работ рассказали на совещании в областной администрации.

Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт моста через реку Крома в Сосковском районе (на трассе «Сосково – Мураевка» – автодорога «Новогнездилово – Толмачёвка»). До 15 мая планируется сдать мост через реку Тим в Должанском районе (трасса Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое).

Также по ещё двум объектам, входящим в программу нацпроекта, завершается разработка проектно-сметной документации. Это мосты через реку Рыбница в Свердловском районе (на автодороге Змиевка – Никольское) и через реку Цкань в Болховском районе (на автодороге Болхов – «Орёл – Витебск»). Их тоже должны отремонтировать уже в этом году. Общая стоимость ремонта этих двух объектов составляет 178,8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования