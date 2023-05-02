В Орловской области отремонтировали мост

Работы выполнили в рамках национального проекта.

Это мост через реку Филенка, который находится в Корсаковском районе на автомобильной дороге Корсаково – Войново – Жилино. О завершении работ рассказали на совещании в областной администрации.

Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт моста через реку Крома в Сосковском районе (на трассе «Сосково – Мураевка» – автодорога «Новогнездилово – Толмачёвка»). До 15 мая планируется сдать мост через реку Тим в Должанском районе (трасса Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое).

Также по ещё двум объектам, входящим в программу нацпроекта, завершается разработка проектно-сметной документации. Это мосты через реку Рыбница в Свердловском районе (на автодороге Змиевка – Никольское) и через реку Цкань в Болховском районе (на автодороге Болхов – «Орёл – Витебск»). Их тоже должны отремонтировать уже в этом году. Общая стоимость ремонта этих двух объектов составляет 178,8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орёлград»