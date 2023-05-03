Горячую воду в Орле отключат 11 мая

3.5.2023 | 12:53 Важное, ЖКХ, Новости

Неудобства придётся терпеть до 24 числа.

Фото: филиал АО «Квадра» — «Орловская генерация»

11 мая Орловский филиал компании «Квадра» приступит к плановым испытаниям тепловых сетей. По их итогам будет выполнен ремонт выявленных проблемных участков трубопроводов.

В связи с этим орловчанам придётся, как обычно, на две недели лишиться горячей воды. Отключение коснётся только тех потребителей, которые получают услугу от Орловской ТЭЦ. На сайте компании можно уточнить, входит ли ваш дом в соответствующий перечень.

Орловчан просят запастись не только терпением, но и осторожностью, и, находясь на улице, не приближаться к местам выхода воды и пара, а также к местам проведения земляных работ. Об обнаруженных утечках необходимо оперативно сообщать диспетчеру Орловского филиала АО «Квадра» по телефону 55-29-74.

ИА «Орёлград»

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