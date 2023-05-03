Клычков пообещал лично контролировать ремонт на Комсомольской

Губернатор «проинспектировал» участок, где идут работы.

Отрезок улицы в 850 метров между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе (а также прилегающую территорию) приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В данный момент здесь разбирают тротуары, устанавливают бортовой камень и укладывают тротуарную плитку. Планируется отремонтировать проезжую часть и тротуары, заменить ливневую канализацию, высадить 267 деревьев и кустарников.

Также на участке обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, посев газона, заменят 201 светильник и установят 14 новых автопавильонов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«Дорожный ремонт буду контролировать лично», — пообещал Андрей Клычков.

ИА «Орёлград»