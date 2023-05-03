В Орле 8 мая изменят маршруты общественного транспорта

Причина – торжественный митинг в сквере Танкистов.

Как обычно, кульминацией мероприятия станет поднятие дубликата Знамени Победы над зданием по площади Мира, 5.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ограничения будут действовать с 9:30 до 12 часов. Участки, расположенные рядом со сквером и зданием, будут перекрыты для автотранспорта. Водителям предлагаются альтернативные варианты объезда:

по направлению из Северного и Железнодорожного районов — по улице Московской, переулку Новосильскому, 3-й Курской и 5-го Августа;

по направлению из Заводского района в Северный и Железнодорожный — в обратном порядке, по 5-го Августа и 3-й Курской, переулку Новосильскому и улице Московской;

по направлению из Заводского в Советский и обратно — через 1-ю Посадскую.

Автобусы, следующие по маршруту №1т («Вокзал – школа №27»), будут курсировать через 3-ю Курскую до трамвайного депо и в обратном порядке. Маршрут №3т («Улица Пушкина – сквер Танкистов») тоже пройдёт через 3-ю Курскую.

ИА «Орёлград»