В Орле помоют 24 памятника

Планируется сделать это до Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, к настоящему моменту «облагородили» памятники Тургеневу и Лескову, ещё раньше – Ленину и Ермолову, а также «Алёшу» с площади Металлургов.

Также традиционная весенняя помывка ожидает:

скульптурные композиции Воинам-интернационалистам (на Наугорском шоссе), «В честь 400 лет Орла», «Орёл-юбиляр», стелу «Город воинской славы»;

памятники Бунину, Поликарпову, Гуртьеву, Грозному, Горбатову, Баграмяну, лётчикам ВОВ («самолёт»),

бюсты Калинникова, Пушкина, Тургенева, Есенина, Муромцева и Жукова.

Памятники приводят в порядок с помощью мойки высокого давления. Затем на скульптуры наносится специальная пена из концентрированного состава, предназначенная для ухода за камнем и мрамором. После этого памятники прочищают щётками, «первую» пену смывают и наносят «вторую» — с очистителями, которые борются со следами естественных загрязнений (от фауны и флоры). При необходимости вся процедура повторяется.

Напомним, что сегодня в Орле у памятника героям гражданской войны обнаружили опасный провал.

ИА «Орёлград»