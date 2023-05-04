Депутаты потребовали остановить строительство мусорного полигона

Обращение Мценского райсовета адресовано чиновникам областного уровня.

Депутаты Мценского райсовета приняли обращение, адресованное руководителю регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорию Шайкину. Под документом подписались 20 народных избранников. Они требуют внести изменения в территориальную схему обращения с отходами, утвержденную приказом вышеуказанного департамента еще в 2019 году. В ней сказано, что компания-инвестор планирует реализовать проект по строительству мусорного полигона в Мценском районе, на территории Аникановского сельского поселения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года. Вместимость полигона составит 840 тысяч тонн отходов, мощность по приему – 40 тысяч тонн в год.

В январе 2023 года территориальная схема была дополнена графическим изображением запланированного движения отходов. Местные депутаты обратили внимание на то, что на строящийся полигон предполагается привозить отходы с территории 20-ти муниципальных районов Орловской области, городов Орла и Мценска, а также из Орловского муниципального органа. Иными словами, мусор под Мценск собираются свозить со всего региона, что тревожит местное население. Он и без того уже столкнулось с серьезными трудностями и неудобствами.

Власти провели 10 апреля встречу с жителями Мценска и Мценского района. На ней были озвучены проблемы, связанные с эксплуатацией полигона. В частности, амчане жаловались на загрязненность дорог, по которым грузовики возят мусор, зловонные запахи и едкий дым. Все это происходит, по мнению депутатов, по вине недобросовестной работы двух компаний, работающих на полигоне. Данный факт, отмечают в местном парламенте, был подтвержден решением Мценского районного суда еще от апреля 2021 года.

Также нардепы напоминают о том, что они с 2019 года направляют обращения и запросы во всевозможные инстанции, включая прокуратуру и Роспотребнадзор. В них просят о закрытии поднадоевшего местным жителям полигона. В своем новом обращении к департаменту ЖКХ депутаты Мценского горсовета отмечают, что строительство вблизи Мценска еще одного полигона ТБО организацией, которая, как они считают, не выполняет в полной мере решение Мценского районного суда и требования действующего законодательства, дает основания предполагать, что данные объекты и далее будут угрожать здоровью населения, а также способствовать ухудшению экологической обстановки.

В связи с этим мценские депутаты просят областной департамент внести изменения в территориальную схему обращения с отходами, в частности исключить из нее проект по строительству нового полигона, а также положения о том, что на действующий полигон отходы должны свозиться из других районов и городов Орловской области. Более того, они ставят вопрос о закрытии действующего полигона, расположенного в Мценске на улице Болховской. Размещать же новые мусорные полигоны областным чиновникам предлагается вдали от городов и других населенных пунктов Орловской области.

ИА «Орелград»