Минстрой отметил орловчан за активность

Наша область поддержала голосование по благоустройству.

На данный момент в нём приняли участие около 55 тысяч жителей нашего региона. Также в список наиболее активных субъектов попали Кемеровская, Сахалинская, Новгородская, Астраханская, Белгородская и Саратовская области, Чечня, Тува и Красноярский край. Об этом заявил заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин.

Территории, победившие в голосовании, будут благоустроены в 2024-м году. Чтобы участвовать в нём, нужно быть старше 14 лет и иметь регистрацию на портале госуслуг.

По Орлу в голосовании участвуют пять объектов: скверы Гуртьева и Бунина, Городской парк, «Дворянское гнездо» и парк «Ботаника». Сейчас лидером является сквер Гуртьева, за который отдали голоса 6711 человек.

ИА «Орёлград»