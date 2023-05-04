Минстрой отметил орловчан за активность

4.5.2023 | 13:10 ЖКХ, Новости, Строительство

Наша область поддержала голосование по благоустройству.

Фото: пресс-служба администрации Орла

На данный момент в нём приняли участие около 55 тысяч жителей нашего региона. Также в список наиболее активных субъектов попали Кемеровская, Сахалинская, Новгородская, Астраханская, Белгородская и Саратовская области, Чечня, Тува и Красноярский край. Об этом заявил заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин.

Территории, победившие в голосовании, будут благоустроены в 2024-м году. Чтобы участвовать в нём, нужно быть старше 14 лет и иметь регистрацию на портале госуслуг.

По Орлу в голосовании участвуют пять объектов: скверы Гуртьева и Бунина, Городской парк, «Дворянское гнездо» и парк «Ботаника». Сейчас лидером является сквер Гуртьева, за который отдали голоса 6711 человек.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования