На малой родине Ивана Тургенева усилены меры безопасности

Распоряжение о мерах пожарной безопасности приняли в Мценском районе.



Администрация Мценского района Орловской области распорядилась усилить меры пожарной безопасности. Напомним, на территории этого района расположен государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Он размещен в родовой усадьбе семьи знаменитого писателя. Действие постановления распространяется и на это учреждение. Смысл документа состоит в том, чтобы усилить меры безопасности на период особого противопожарного режима.

Так, главам сельских поселений Мценского района рекомендовано организовать патрулирование территорий с целью визуального выявления очагов пожаров. Сделать это необходимо силами работников муниципальных учреждений и общественности. Также властям на местах поручено организовать работу по утилизации растительных остатков и сухой травы «с целью исключения их огневой обработки». Административной комиссии при администрации Мценского района поручено активизировать свою работу как по профилактике правонарушений, так и по их выявлению и наказанию виновных.

Здесь речь идет, прежде всего, о ликвидации несанкционированных свалок, особенно содержащих древесные и другие легко воспламеняемые отходы, свалок порубочных остатков деревьев и кустарников. Кроме того, собственникам, пользователям и арендаторам различной земли рекомендовано обеспечить очистку участков от сухой растительности безогневым способом. Напомним, что на основании распоряжения правительства в Орловской области еще с 19 апреля 2023 года введен особый противопожарный режим.

Это означает, что за использование открытого огня, даже с соблюдением требований пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность. Как пояснили в ГУ МЧС по региону, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет административный штраф: на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Также Главное управление МЧС России по Орловской области информирует, что в соответствии с действующим законодательством МЧС России не уполномочено на выдачу разрешений на выполнение работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, разведения и использования открытого огня. Данные мероприятия регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

«В адрес регионального главка МЧС России поступают вопросы от граждан, как правильно организовать сжигание сухой травы на своих участках, — говорят в ведомстве. — Эта тема сейчас очень актуальна, так как практически ежедневно около 100 раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений выезжают на тушение сухой травы и мусора. Оперативно ликвидируются все загорания, инспекторы ГПН проводят административные расследования, составляются протоколы и на штрафы и на предупреждение. Но главное, что небрежное отношение к пожарной безопасности может привести к трагедии и в наших силах ее предотвратить».

Добавим, что порядок и правила выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов установлен постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

ИА «Орелград»