Орловчане из Сабурово обратились к Путину

Село страдает из-за отсутствия транспортного сообщения.

Видеообращение местных жителей опубликовал в соцсетях депутат областного совета Роман Перелыгин.

До ближайшей остановки общественного транспорта, расположенной в посёлке Знаменка, от Сабурово семь километров. Это расстояние селянам приходится преодолевать самостоятельно – пешком или на такси. В том числе – родителям с детьми, инвалидам, престарелым.

В январе этого года Орловский областной суд обязал администрацию муниципального округа обеспечить транспортное сообщение между Сабурово и Плещеево, где находится районная больница. Однако, по словам Перелыгина, оно не исполнено до сих пор.

ИА «Орёлград»