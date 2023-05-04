Орловчане из Сабурово обратились к Путину

4.5.2023 | 14:30 Новости, Общество

Село страдает из-за отсутствия транспортного сообщения.

Фото: vk.com/rvperelygin

Видеообращение местных жителей опубликовал в соцсетях депутат областного совета Роман Перелыгин.

До ближайшей остановки общественного транспорта, расположенной в посёлке Знаменка, от Сабурово семь километров. Это расстояние селянам приходится преодолевать самостоятельно – пешком или на такси. В том числе – родителям с детьми, инвалидам, престарелым.

В январе этого года Орловский областной суд обязал администрацию муниципального округа обеспечить транспортное сообщение между Сабурово и Плещеево, где находится районная больница. Однако, по словам Перелыгина, оно не исполнено до сих пор.

ИА «Орёлград»

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