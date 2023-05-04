Орловские МУПы нарастили отчисления прибыли в бюджет

По сравнению с предыдущим годом выплаты дивидендов выросли на 13 процентов.

Власти города Орла оценили итоги работы предприятий, которые относятся к так называемому муниципальному сектору экономики. Из аналитической информации следует, что в 2022 году экономическую деятельность в областной столице осуществляли 11 муниципальных предприятий и пять акционерных обществ со 100-процентной муниципальной долей собственности. Два муниципальных предприятия (МУП «ЖРЭП» (Заказчик) и МУП совхоз «Коммунальник»), а также одно акционерное общество (АО «Зеленый город») находятся в процедуре банкротства, еще два предприятия (МП Кафе «Встреча» и МУП «Столовая № 83») – в стадии ликвидации.

По данным мэрии, в прошедшем году муниципальными предприятиями и акционерными обществами сообща было перечислено в бюджет города 14 миллионов рублей в качестве отчислений от чистой прибыли и дивидендов. Рост показателя по сравнению с 2021 годом составил 12,9 процента. Однако не стоит забывать, что город тратит на поддержку терпящих бедствие предприятий куда более значительные суммы. Ярким тому примером является «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла».

«В 2022 году на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при поддержке правительства Орловской области оказана помощь МУП «ТТП» в сумме 208,1 миллиона рублей, — сообщается в отчете. — МУП «Банно-прачечное хозяйство» на эти же цели было выделено 1,9 миллиона рублей из городского бюджета. Для МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» было приобретено 28 единиц дорожной техники на сумму 116,1 миллиона рублей, в 2023 году планируется закупка еще 17 единиц техники».

ИА «Орелград»