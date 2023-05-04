Орловские власти объяснили уход инвесторов из ТОСЭР

4.5.2023 | 11:46 Новости, Экономика

Информацию прокомментировали в областной администрации.

Фото: АО «Корпорация развития Орловской области»

Месяцем ранее стало известно, что территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» покинули четыре инвестора — АО «НПО Экопромтехнология», ООО «НПО Энергия», ООО «Мценск сервис групп» и ООО «Мценский завод прецизионных сплавов».

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в областном правительстве, первые две компании изменили свои планы «в связи со сложившейся экономической ситуацией, обусловленной форс-мажорными обстоятельствами». ООО «Мценск сервис групп» приняло решение по аналогичным причинам, но ещё до начала СВО. А ООО «Мценский завод прецизионных сплавов» столкнулось «с проблемами доставки импортного оборудования, не имеющего качественных аналогов».

Общая стоимость этих четырёх проектов составляет 571,4 миллионов рублей. Наиболее значительными являлись инициативы «НПО Экопромтехнология» (завод металлургических флюсов и огнеупорных изделий за 485 миллионов) и «Мценск сервис групп» (производство приправ из крымской соли за 60,2 миллиона). На данный момент в ТОСЭР «Мценск» остаются 13 действующих резидентов.

ИА «Орёлград»

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