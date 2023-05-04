В Орле демонтировали незаконную рекламу

Почти три десятка рекламных конструкций исчезли с городских улиц.

В течение 2022 года в Орле были демонтированы 27 незаконно установленных рекламных конструкций. Информация об этом появилась на сайте администрации города. Напомним, что полномочия по размещению такой рекламы несколько лет назад были переданы на областной уровень. Занимается этим региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Он проводит торги и ведет контроль за соблюдением закона при размещении рекламных конструкций. Демонтажом занимаются либо собственники, которым выдается предписание, либо мэрия, если хозяин незаконной рекламы «исчезает».

Из данных мэрии также следует, что по итогам торгов, проведенных вышеуказанным областным департаментом в прошлом году, было заключено восемь договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На начало текущего года в городе в целом действовало 172 таких договора. От использования рекламного пространства за прошедший год в бюджет города Орла поступило 24 миллиона рублей. Для сравнения, в 2021 году поступления составили 25,1 миллиона рублей. Снижение таких доходов в мэрии объясняют расторжением 35 договоров в прошлом году.

«В 2022 году в «Схему размещения рекламных конструкций на территории города Орла» внесены изменения зонирования районов, предусматривающие освобождение центральных улиц от всех видов рекламных конструкций, кроме остановочных павильонов в комплексе с сити-форматами и рекламных конструкций дилерских и торговых центров, — добавили по этому поводу в администрации города. — Кроме этого, определены типы и виды рекламных конструкций, допустимые к размещению на территории города Орла, и требования к ним».

В течение года в указанную схему было внесено восемь мест для размещения остановочных павильонов в комплексе с сити-форматами и одно место для размещения рекламной конструкции, одновременно с этим были исключены 36 невостребованных мест. По состоянию на начало текущего года в схеме предусмотрено 362 места для размещения рекламных конструкций, в то время как на начало 2022 года в схеме имелось 378 мест. Стоит отметить, что в рамках социальной рекламы на рекламных конструкциях города длительное время размещались портреты героев специальной военной операции. Также размещалась социальная реклама на тему «Без срока давности», о безопасности дорожного движения, антинаркотической и антиалкогольной направленности.

ИА «Орелград»