Нашумевшую концессию бани №4 проверит КСП

Проверка включена в план мероприятий на второй квартал 2023 года.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на второй квартал 2023 года. В список экспертно-аналитических мероприятий включен анализ законности и эффективности исполнения и расторжения концессионного соглашения, заключенного с ООО «Технодом» в отношении муниципального здания бани №4. Напомним, это здание расположено в Орле на улице Октябрьской, 54. Основанием для проведения проверки послужило решение коллегии самой КСП.

Анализировать аудиторам предстоит сделку, которая в свое время наделала в городе немало шума. Сначала она была громко анонсирована. Так, в конце августа 2019 года Орловский горсовет народных депутатов принял решение заключить концессионное соглашение на условиях, предложенных администрации города самой компанией «Технодом». Депутаты тогда также учли обращение от руководителя МУП «Банно-прачечное хозяйство», указавшего на крайне неудовлетворительное состояние бани №4. В том письме говорилось, что для приведения ее в порядок из бюджета города необходимо было выделить 15 миллионов рублей. Другим был вариант с передачей бани в казну.

Словом, предложение о концессии поступило, как казалось, как нельзя более вовремя. Проект концессионного соглашения предварительно рассмотрела специально созданная рабочая группа. Она и рекомендовала депутатам поддержать проект. Были утверждены существенные условия концессионного соглашения. Согласно им, баня №4 передавалась в концессию сроком на 49 лет. Концессионер был обязан в течение трех лет вложить 40 миллионов рублей в ее реконструкцию. Были утверждены и дополнительные условия, которые являлись обязательными для концессионера. Одними из них были сохранение функционального назначения объекта на протяжении всего срока действия концессионного соглашения и предоставление скидок льготникам.

Однако уже в январе 2022 года парламентарии забили тревогу. Вопрос о концессии был рассмотрен на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Тогда было отмечено, что пандемия новой коронавирусной инфекции спутала планы. Концессионер попросил администрацию города внести изменения в условия заключенного концессионного соглашения в части продления сроков подготовки проектно-сметной документации на 12 месяцев и соответственно на тот же срок всех остальных мероприятий по реконструкции бани. Причиной была названа длительная приостановка работы проектной организации по причине вспышки коронавирусной инфекции. Депутаты приняли данную информацию к сведению и рекомендовали администрации города контролировать исполнение условий концессионного соглашения, в том числе вести контроль за инвестированием средств в реконструкцию бани. Теперь перипетии этой истории изучат аудиторы.

ИА «Орелград»