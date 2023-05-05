Орловская область заняла 50-е место по вводу жилья

А лидером по жилищному строительству в 2022 году стала Ленинградская область.

Агентство РИА Рейтинг представило очередное исследование, коснувшееся строительной отрасли. Оно составило и опубликовало национальный рейтинг по объемам ввода в эксплуатацию жилья. Кстати, авторы исследования подчеркивают, что для строительной отрасли прошедший 2022 год стал годом очередного рекорда. По данным Росстата, объем ввода жилья в целом по стране составил 102,71 миллиона квадратных метров, что на 11 процентов выше, чем было в 2021 году.

«Стоит отметить, что выросли и темпы сдачи многоквартирных домов (плюс 4,1 процента) и жилых домов, построенных населением (плюс 11 процентов), — сообщает РИА Рейтинг. — В пересчете на одного жителя России было введено 0,701 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы».

Регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2022 году, в пересчете на одного жителя. Более одного квадратного метра на человека было введено всего в семи регионах РФ: в Ленинградской области, Московской области, Тюменской области, Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской области и Сахалинской области. В Орловской области было введено 0,534 квадратных метра жилья в среднем на каждого жителя региона. Данный показатель позволили Орловщине занять 50-е место в национальном рейтинге. А всего в него включено 85 регионов страны.

К слову, по итогам 2021 года Орловская область в аналогичном рейтинге занимала лишь 61-е место, то есть регион поднялся сразу на 11 строчек. Годом ранее показатель ввода жилья в нем составлял 0,432 квадратных метра жилья на каждого жителя. Добавим, что всего в 2022 году в Орловской области было введено в строй 374 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,4 процента больше, чем годом ранее. А показатель обеспеченности населения жильем за год вырос почти на 32 процента.

По данным Министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России выданы разрешения на строительство 156 миллионов квадратных метров жилья, а площадь строящегося жилья на данный момент составляет около 100 миллионов квадратов. Таким образом, можно ожидать, что итоги 2023 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне прошедшего года, но дальнейшие перспективы не ясны.

«Еще в 2022 году наметились негативные тенденции, которые, очевидно, получают продолжение и в текущем году и замедлят динамику строительства, — считают авторы исследования. — На снижении темпов ввода жилья сказывается невысокая покупательская активность и сокращение ипотечного кредитования, что ведет к уменьшению прироста средств покупателей на эскроу-счетах. По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала 2023 года сократился на 1,2 процента относительно соответствующего периода прошлого года».

ИА «Орелград»