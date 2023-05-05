Под Орлом благоустроили мемориал «Убитая деревня»

Участие в благоустройстве мемориального комплекса приняли судебные приставы.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники указанного ведомства приняли участие в благоустройстве мемориального комплекса «Убитая деревня». Он расположен в Урицком районе на месте небольшой деревни Колпачки. Ее называют еще и «орловской Хатынью». Судьба жителей этой деревни оказалась схожей с судьбой жителей белорусской Хатыни. В феврале 1942 года они были расстреляны немецкими захватчиками, а сама деревня сожжена дотла.

«В память о погибших был воздвигнут мемориальный комплекс, — напоминают в региональном Управлении ФССП. — На месте сожженных домов установлены памятные знаки, на скорбных камнях и плите — десятки имен и фамилий расстрелянных и заживо сожженных людей. Орловские судебные приставы опилили деревья, убрали мусор, сорную траву и сухостой. После благоустройства мемориального комплекса сотрудники службы возложили к подножию памятника живые цветы. Память о зверски убитых жителях деревни почтили минутой молчания».

А чуть ранее на территории Мценского района Орловской области прошло торжественное захоронение останков восьми бойцов Красной Армии. Как сообщает Поисковое движение России, они были захоронены в братской могиле советских воинов, расположенной в деревне Протасово. Установить имена павших бойцов не удалось, но известно, что это были бойцы 186-й и 308-й стрелковых дивизий, 3-й Армии Брянского фронта. Погибли они в период с 17 по 20 июля 1943 года.

Останки были найдены в районе деревни Протасово членами поисковых отрядов «Батальон» из города Мценск и «Наследие» из города Щекино Тульской области. В церемонии захоронения также приняли участие и другие поисковики 8-й полевой экспедиции «Первый Воин»: «Мехвод», «Полк», «Черемисинец» и «Витязь». Отметим, что это было первое захоронение, проводимое в рамках празднования 80-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

ИА «Орелград»