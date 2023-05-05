Сегодня в Орловской области пройдёт автопробег ко Дню Победы

5.5.2023 | 10:36 Новости, Общество

В наш регион из Москвы доставят частицу вечного огня.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Это частичка огня, горящего у могилы неизвестного солдата перед стенами Кремля. Один из символов Победы будет привезён в восемь городов-героев России, новые регионы и одиннадцать зарубежных стран. Акцию под названием «Огонь памяти» проводит Общероссийский Народный Фронт (второй год подряд).

Как рассказали в патриотической общественной организации «Войско заботы», чьи волонтёры участвуют в акции, автопробег из Москвы встретят в 15 часов на границе Орловской и Тульской областей. Далее автоколонна проследует к мемориалам в селе Отрадинское, деревне Пугачёвка и посёлке Нарышкино. В каждом из них останется частица вечного огня с могилы неизвестного солдата.

Всех, кто захочет принять участие в акции, будут ждать сегодня в 14 часов на парковке у торгового центра «Рио». С собой желательно взять флаг России, а также еду и воду в дорогу.

Возрастное ограничение: 6+.

ИА «Орёлград»

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