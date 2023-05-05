В Орле Детский парк защитили от беспилотников

5.5.2023 | 17:19 Важное, Закон и порядок, Новости, СВО

Здесь установили специальную защитную систему.

ИА «Орелград»

Как сообщают «Вести-Орёл», систему запустили по поручению губернатора Андрея Клычкова — при помощи одной из российских компаний.

«В России есть и существует социально-ответственный бизнес, который готов помогать. Безопасность граждан нашей страны это вообще дело святое», — заявил инвестор Сергей Жигарев.

В свою очередь, губернатор отметил, что Детский парк Орла является одной из самых узнаваемых и посещаемых городских территорий.

Также технические возможности новой системы уже оценил глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.

ИА «Орёлград»

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