В Орле Детский парк защитили от беспилотников

Здесь установили специальную защитную систему.
Как сообщают «Вести-Орёл», систему запустили по поручению губернатора Андрея Клычкова — при помощи одной из российских компаний.
«В России есть и существует социально-ответственный бизнес, который готов помогать. Безопасность граждан нашей страны это вообще дело святое», — заявил инвестор Сергей Жигарев.
В свою очередь, губернатор отметил, что Детский парк Орла является одной из самых узнаваемых и посещаемых городских территорий.
Также технические возможности новой системы уже оценил глава Управления МВД по Орловской области Юрий Савенков.
ИА «Орёлград»