В Орле ещё один автомобиль «лёг на спину»

На этот раз – «в гордом одиночестве».

ДТП произошло накануне около 21 часа в Заводском районе на улице Спивака. В отличие от предыдущих случаев, водителю не мешали другие автомобилисты – он является единственным участником происшествия. По информации Управления МЧС по Орловской области, орловчанин просто не справился с управлением и допустил опрокидывание.

На месте ДТП работали силы и средства техногенной группы Поисково-спасательной службы МЧС. Медицинская помощь водителю не понадобилась.

Всего, по информации Управления ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП, однако все – без погибших и пострадавших.

ИА «Орёлград»