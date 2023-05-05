В Орле ограничат движение в связи с велогонкой

Наша область принимает всероссийские соревнования.

Турнир проводится в дисциплине «шоссейный велоспорт» среди юношей в возрастной категории 15 и 16 лет. В нём принимают участие около 120 лучших юных велосипедистов со всей страны.

6 мая с 11 до 14 часов состязания в рамках турнира пройдут на трассе «Орёл – Знаменское» в Орловском муниципальном округе и Знаменском районе (в направлении Болотово-Бакланово-Селихово-Павловские Хутора).

В воскресенье ареной для молодых велосипедистов станет уже областной центр. В то же самое время суток они будут соревноваться на Раздольной улице у супермаркета «Метро» (с разворотами перед перекрёстками с Бурова и Кузнецова). В связи с этим автомобильное движение будет временно перекрыто.

В программу соревнований входит индивидуальная гонка на время, групповая гонка и гонка-критериум. Об этом сообщает областной Департамент физической культуры и спорта.

ИА «Орёлград»