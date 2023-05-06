Десятки участников СВО получили выплаты от Орла

В мэрии рассказали о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Администрация города Орла подвела предварительные итоги работы, организованной с семьями мобилизованных на военную службу и семьями граждан, проходящих военную службу по контракту. В мэрии сообщили, что для этого была разработана целая система, а координирует ее первый заместитель мэра Ирина Проваленкова. В частности, назначены 15 старших кураторов из числа сотрудников администрации города, которые в свою очередь координируют работу 180 кураторов.

«Каждый куратор ведет социальный паспорт вверенных ему семей участников СВО, а также заполняет журнал взаимодействия, — говорится в информации мэрии. — Приступая к работе с семьей, куратор подписывает обязательство о неразглашении персональных данных. Документы на семью куратор заполняет на рабочем компьютере, не имеющем доступа к «Интернету».

Кроме того, в октябре 2022 года Орловский городской Совет народных депутатов утвердил городские меры социальной поддержки для членов семей – участников СВО. Впоследствии в них были внесены изменения, в частности, было устранено ограничение по отправке из военкомата Орловской области, а льготы распространены на членов семей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также на несовершеннолетних братьев и сестер участников СВО и всех их детей, в том числе от предыдущих браков.

Для самих участников СВО в Орле предусмотрели выплату из местного бюджета. Она составляет 200 тысяч рублей и положена гражданам, направленным военкоматом Орловской области для прохождения военной службы по контракту в 3-й Армейский корпус. В 2022 году ее получили 46 человек, в 2023 году — 14 человек. В 2023 году в Орле действует целый ряд городских мер социальной поддержки семьям участников СВО, в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием в общеобразовательных учреждениях в 5-11 классах, а также в пришкольных лагерях.

Также льготами предусмотрено освобождение от взимания родительской платы за присмотр и уход в дошкольных организациях и по оплате стоимости путевки в загородные лагеря, предоставление первоочередного права приема в образовательные организации и организации дополнительного образования, причем эта льгота не имеет временных ограничений. Предусмотрено освобождение от платы за дополнительные платные образовательные услуги как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры и спорта (эта льгота закреплена внутренними локальными актами учреждений).

Имеется бесплатный проездной билет на 50 поездок, который действует на всех муниципальных (одно- и двухзначных) маршрутах, включая дачные маршруты и электротранспорт. Введена компенсация за содержание лифтового хозяйства и уборку лифтов и приостановлено исполнение обязательств по оплате по договорам аренды муниципальной недвижимости, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размещение нестационарных торговых объектов и по соглашениям об установлении сервитута. Данная льгота предоставляется с 21 сентября 2022 года на период участия в специальной военной операции. Кроме того, в городе действует приостановка начислений и взыскания пени по оплате долгов по договорам социального найма или договорам найма муниципального жилья, а также претензионно-исковой работы по этому направлению. Данная льгота тоже предоставляется с 21 сентября 2022 года на период участия в специальной военной операции.

ИА «Орелград»