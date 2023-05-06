Мэрия объяснила невозможность демонтажа спорных экранов

Рассмотрение дела о незаконной рекламе близится к своему завершению.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области провела очередное заседание по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении администрации города Орла. В качестве заинтересованных лиц в нем выступают региональный департамент государственного имущества и земельных отношений и предприниматели. Как уже рассказывал «Орелград», ранее в УФАС поступило заявление гражданина о том, что рекламные конструкции, расположенные на Московском и Наугорском шоссе, не соответствуют типу и виду конструкций, определенных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Орла.

Речь идет о двух светодиодных экранах. Комиссия установила, что ране департаментом госимущества были выданы предписания о демонтаже спорных рекламных конструкций, которые были направлены, в том числе в администрацию города Орла. В связи с наличием в бездействии администрации города признаков нарушения антимонопольного законодательства еще в 2021 году мэрии было выдано предупреждение. Затем начались судебные разбирательства, в результате проблема дожила до 2023 года.

В конце апреля в УФАС поступили письменные пояснения администрации города Орла и управления муниципального имущества и землепользования. Из них следует, что с момента выдачи предупреждения чиновники неоднократно направляли запросы в ресурсные организации ООО «Орловский энергосбыт» и АО «Орелоблэнерго» о необходимости отключения точки поставки электроэнергии для совершения дальнейших действий по демонтажу светодиодных экранов.

В связи с отсутствием реакции со стороны ресурсных организаций выполнить демонтаж рекламных конструкций не представлялось возможным, — следует из материалов антимонопольного дела. Кроме того, в Схему размещения рекламных конструкций были внесены изменения в части включения в нее спорных светодиодных экранов. По состоянию на 20 марта 2023 года оба экрана демонтированы рекламораспространителями самостоятельно, что подтверждается фотографиями мест размещения рекламных конструкций. Антимонопольная комиссия, рассмотрев документы и заслушав пояснения, пришла к выводу о необходимости получения дополнительных документов и сведений, в связи с чем рассмотрение дела отложили до 14 июня.

ИА «Орелград»