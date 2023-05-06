Орловцы поставили на кадастровый учет более 3500 объектов

Жители региона закрепляют за собой право собственности на недвижимость.

В текущем году в Орловской области местные и направили в региональное Управление Росреестр уже более 3600 заявлений о постановке объектов на кадастровый учет и регистрацию права собственности на недвижимость. Для сравнения, за весь прошедший год было зарегистрировано свыше 20 тысяч таких обращений, из которых 9 тысяч – это заявления в отношении земельных участков, а порядка 11 тысяч — заявки в отношении зданий, помещений и сооружений. Такие данные привела пресс-служба орловского Росреестра.

«Сейчас кадастровый учет и регистрация права собственности проводятся как единая процедура, — поясняет Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра. — Только наличие записи в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости – прим. «Орелград») закрепляет право собственности на государственном уровне. Это значит, что собственник может беспрепятственно совершать любые сделки со своим имуществом — продать, подарить, сдать в аренду или передать в залог. Без постановки на кадастровый учет сделать это законно невозможно и в дальнейшем любая сделка с таким имуществом может быть признана ничтожной».

По словам эксперта, откладывать оформление недвижимости «на потом» не стоит, так как меняется и законодательство, и требования к документам. В Росреестре также отмечают: в случае, если права на недвижимость возникли до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то они признаются юридически действительными, но сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей, оплата госпошлины не требуется.

«Напомним, государственный кадастровый учет — это внесение в Единый государственный реестр недвижимости достоверных сведений и уникальных характеристик объекта недвижимости, — добавили в ведомстве. — Порядок проведения кадастрового учета и снятие с него регулируется действующим законодательством. Кадастровому учету подлежат все виды недвижимости — здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участки и выделы, жилые дома, квартиры, помещения, машино-места, гаражи и пр.».

ИА «Орелград»