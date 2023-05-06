Орловец упал на пути и поколотил полицейского

Нетривиально прожитый день обернулся для жителя Орла уголовным делом.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Орла, которого обвиняли по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Как установил Железнодорожный районный суд города Орла, подсудимый применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Судя по материалам дела, события того дня развивались довольно стремительно и нетривиально. Потерпевшим по делу проходил сотрудник полиции, который в мае прошлого года находился на дежурстве.

Около 17 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что с моста в районе мясокомбината на железнодорожные пути упал мужчина. На место происшествия направился наряд. Вскоре сотрудники полиции нашли мужчину. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения и продолжал лежать на железнодорожных путях. Один из полицейских подошел к нему, представился и стал выяснять обстоятельства произошедшего. В ответ на это нетрезвый гражданин вскочил на ноги и ударил сотрудника полиции по лицу.

В суде подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался. Поэтому суд учел показания, которые тот дал на стадии предварительного следствия. Подсудимый, который в то время был еще подозреваемым, рассказал следователю, что когда он шел по мосту, с него сорвало панаму, которая улетела вниз и упала на пути. Он отправился ее искать. Уже там в какой-то момент к нему подошел ранее ему незнакомый полицейский, представился и потребовал объяснений, что ему не понравилось. В результате гражданин стал вести себя агрессивно и ударил полицейского кулаком по лицу, после чего был задержан. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»