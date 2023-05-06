В Орле не пустят пчел из Узбекистана и Казахстана

Ввоз приостановлен в связи с возросшей угрозой заноса опасных заболеваний.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с 28 апреля запрещен ввоз в Россию пчел из Узбекистана и Казахстана. Соответствующее решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Оно касается всех заинтересованных юридических и физических лиц, в том числе в Орловской области. Временный запрет введен с целью недопущения заноса на территорию России болезней пчел. Он касается ввоза пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана.

«Данная мера вызвана систематическими нарушениями ветеринарно-санитарных требований, в том числе непоступление пчел в пункт назначения для проведения карантинных мероприятий с комплексом лабораторных исследований и обработок, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Невыполнение Единых ветеринарных требований создает угрозу заноса на территорию Российской Федерации и распространения на ее территории особо опасных болезней для пчел, что может негативно сказаться на экспортном потенциале РФ».

В ведомстве добавили, что в настоящее время на территории ряда республик Средней Азии регистрируются случаи распространения тропилелапсоза – паразитарного заболевания печатного расплода пчел, маток и трутней. Возбудителем этого заболевания является клещ тропилелапс клареа вида Tropilaelaps clareae.

ИА «Орелград»