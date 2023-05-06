В Орле вновь «поправили» бюджет

Главный финансовый документ города получил очередные поправки.

В новой редакции начало действовать решение горсовета «О бюджете города Орла на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Напомним, в первоначальной редакции оно было утверждено в декабре прошлого года, но уже в этом году парламентарии по просьбе администрации областного центра несколько раз вносили в него изменения. Вот и на прошедшей сессии депутаты горсовета рассмотрели и поддержали очередной проект изменений, внесенный на их рассмотрение мэром города Орла.

В частности, были обновлены основные характеристики бюджета на 2023 год. На данный момент общий запланированный объем его доходов утвержден в сумме 11,721 миллиарда рублей, общий запланированный объем расходов — в сумме 12,726 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года установлен в сумме 2,52 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации — 0 рублей. То есть никаких гарантий никому муниципалитет предоставлять не собирается.

Прогнозируемый дефицит бюджета города Орла запланирован на текущий год в размере 1,004 миллиарда рублей, или 31,9 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Источники финансирования дефицита бюджета остаются прежними – тут город уповает на продажу 100 процентов акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Предполагаемая выручка от этой сделки включена в расходную часть бюджета, хотя власти уже пять раз безуспешно пытались ее заключить. Добавим, что размер резервного фонда администрации города Орла на 2023 год теперь составляет 30,534 миллиона рублей. На 2024 год и 2025 годы он установлен в одинаковом объеме — 10 миллионов рублей.

ИА «Орелград»