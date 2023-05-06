В Орле запретили почитать действующего мэра

Городской парламент внес изменения в положение о почетных гражданах.

В Орле депутаты горсовета урегулировали отдельные правоотношения, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин города Орла», а также с внесением имен граждан в Книгу Почета города Орла. Для этого потребовалось внести поправки в действующее положение. В новой редакции изложено само понятие «Почетный гражданин города Орла». Это звание отныне является особой формой признательности людям, получившим широкую известность и уважение у жителей Орла, внесшим выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета.

Согласно новой редакции документа, звание «Почетный гражданин города Орла» не присваивается мэру и председателю Орловского городского Совета народных депутатов до окончания срока их полномочий в указанных должностях. Основаниями для присвоения звания являются особые заслуги в области развития экономики, науки, техники, промышленности, транспорта, строительства, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и иных сфер деятельности, в разработке и внедрении новейшей техники и технологий, в обеспечении высокоэффективного функционирования производства.

Также оно может быть присвоено за весомый вклад в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование подрастающего поколения, поддержание законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие гражданского общества, укрепление мира и согласия среди жителей города Орла, развитие межрегиональных и международных связей, повышение престижа Орла на всероссийском и международном уровнях, проявление гражданином личного мужества и героизма при исполнении служебного и гражданского долга. Основаниями могут послужить и многолетняя и плодотворная общественная, культурная, научная, хозяйственная, благотворительная, а также иная деятельность, благодаря которой гражданин обрел широкую известность среди жителей города Орла.

ИА «Орелград»