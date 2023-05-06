Вскрытые в Орле нарушения потянули на 4,4 миллиарда рублей

КСП города Орла публично отчиталась о своей деятельности в минувшем году.

Контрольно-счетная палата города Орла представила отчет о своей деятельности за 2022 год. Он уже был заслушан депутатами горсовета и принят ими к сведению. Из отчета следует, что минувшем году было проведено 191 мероприятие, в том числе 22 контрольных и 169 экспертно-аналитических мероприятий. По различным вопросам всего было проверено 22 объекта, в том числе восемь структурных подразделений администрации города, три органа власти, восемь муниципальных учреждений и два муниципальных предприятия. Отдельные объекты проверялись неоднократно.

Общий объем средств, охваченных проверками в 2022 году, составил 16,373 миллиарда рублей, в том числе бюджетных – 14,733 миллиарда. В результате были выявлены многочисленные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, о бухгалтерском учете и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использовании муниципального имущества города Орла.

«Установлено 350 нарушений норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов, — говорится в отчете КСП. — Объем выявленных финансовых нарушений составил 4,404 миллиарда рублей, или 26,9 процента от общего объема проверенных средств. Нарушения при формировании и исполнении бюджета составили 2,826 миллиарда рублей, нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учета, порядка составления отчетности – 557,5 миллиона рублей».

Нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом потянули на 551,6 миллиона, нарушения в сфере закупок – на 122,9 миллиона. Неэффективное использование средств КСП оценила в 61,3 миллиона рублей, неправомерное использование средств – в 29,4 миллиона. Потери бюджета и организаций в минувшем году составили 25,4 миллиона рублей. Кроме того, были выявлены прочие нарушения и недостатки, потянувшие на 230 миллионов.

«По сравнению с 2021 годом объем выявленных финансовых нарушений в 2022 году возрос в 1,6 раза в связи со значительным ростом нарушений при формировании и исполнении бюджета (в 2 раза), что обусловлено существенным недостатком средств городского бюджета, — сообщает КСП. — По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий как текущего, так и предыдущих лет в 2022 году возбуждено четыре уголовных дела. Органами прокуратуры внесено четыре представления мэру города Орла, прокуратурой Заводского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 13 человек привлечены к дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»