Губернатор будет по-новому тратить средства резервного фонда

Правила 13-летней давности отменены и приняты новые.

Губернатор Андрей Клычков утвердил принципиально новый порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Орловской области. Одновременно он признал недействующим аналогичное постановление, изданное еще в 2010 году, поскольку оно морально устарело. Новые вызовы, связанные в том числе с осложнением геополитической ситуации, вынуждают на ходу переписывать правила.

Согласно новому документу, резервный фонд правительства Орловской области создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов и мероприятий регионального значения, не предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый год.

В правилах четко прописаны вопросы, на решение которых разрешается тратить резервные деньги. Прежде всего, это выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Средства из резерва можно выделять на проведение поисковых, аварийно-спасательных работ, неотложных аварийно-восстановительных работ, на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 6 месяцев.

Кроме того, средства из резервного фонда разрешено выделять на оказание гражданам единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и выплату единовременного пособия гражданам и их семьям. Тратить их будут и на мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в том числе на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия у них животных и продуктов животного происхождения. Последнее происходит при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, например, при вспышке африканской чумы свиней. Животных изымают и умерщвляют, а владельцам за счет казны выплачивают денежную компенсацию.

Средства резервного фонда правительства Орловской области могут предоставляться органам исполнительной власти, а также муниципальным образованиям. Основанием для подготовки проекта распоряжения о выделении средств является ходатайство к правительству региона, утвержденное губернатором или лицом, временно исполняющим его обязанности.

ИА «Орелград»