Мошенники пытаются выманить у орловцев «налоговые долги»

Подозрительные письма поступают на адреса электронной почты.

Управление ФНС России по Орловской области обратилось к жителям региона с предостережением. Орловцам советуют как можно более бдительно относиться к посланиям, которые приходят якобы от налоговиков. В ведомстве рассказали, что в последнее время жители региона начали обращаться в налоговые органы за разъяснениями. Они сигнализируют о подозрительных письмах, приходящих на адреса электронной почты. В них от имени Федеральной налоговой службы России сообщается якобы имеющейся у адресата о налоговой задолженности и предлагается тут же оплатить ее онлайн.

«Управление предупреждает, налоговая служба не рассылает подобные сообщения, — говорят в УФНС. — Всю необходимую информацию о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно узнать в личных кабинетах налогоплательщика, а также лично обратившись в налоговый орган или позвонив по бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22. Налоговая служба региона рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам, а помечать их как «спам» или удалять».

Ранее заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС Екатерина Агошкова напомнила о том, что жители Орловской области имеют возможность получать информацию о наличии у них недоимки или задолженности по пеням, штрафам и процентам, а также другим долгам напрямую от налоговиков. Для этого надо обратиться в ведомство и дать свое письменное согласие на такое информирование. Осуществляется оно посредством рассылки смс-сообщение и электронных писем. Подобные извещения поступают подписчикам на данную услугу один раз в квартал. Если задолженности у гражданина нет, то и сообщение ему не приходит.

ИА «Орелград»