Орловцам выдадут уведомления на участие в ЕГЭ

Уведомления участникам итоговой аттестации начнут выдавать с 10 мая.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области с 10 мая начнется выдача уведомлений для участников ГИА и ЕГЭ основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году. Нынешние обучающиеся получат уведомления в своих образовательных организациях, а выпускники прошлых лет — в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

«Участники ЕГЭ, подававшие заявление через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», получают уведомления в бюджетном учреждении Орловской области «Региональный центр оценки качества образования, — сообщи в ведомстве. — При получении уведомления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность».

Напомним, ранее на аппаратном совещании в областной администрации прозвучала информация о том, что в экзаменационной кампании текущего года в Орловской области примут участие 10 178 выпускников. Из них основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 6627 человек, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) – 2688 человек. В досрочном периоде ЕГЭ, который проходил с 20 марта по 19 апреля, приняли участие 59 выпускников прошлых лет и студентов средних профессиональных образовательных организаций. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.

Для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена по русскому языку, математике и двум учебным предметам по выбору. Одиннадцатиклассникам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике профильного или базового уровня. Что касается экзаменов по выбору, то наиболее популярным на ЕГЭ стал экзамен по обществознанию, который выбрали 54 процента выпускников. Физику планируют сдавать 17 процентов одиннадцатиклассников, информатику и ИКТ – 16 процентов, математику профильного уровня – 42 процента.

ИА «Орелград»