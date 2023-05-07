Орловский отдел полиции отдал свое имущество в казну

Для оформления передачи имущества потребовалось решение суда.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сосковское» к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Это был иск о прекращении права оперативного управления имуществом МО МВД России «Сосковское» и обязании принять в казну Российской Федерации недвижимое федеральное имущество.

Поясним, что в заявлении полиции фигурировало имущество, расположенное в поселке городского типа Шаблыкино, а именно: административное здание общей площадью 322 квадратных метра; забор протяженностью 158 метров; радиобашня высотой 21 метр; гараж общей площадью 121,2 квадратных метра. Также в иске шла речь о передаче в казну земли, находящейся под вышеперечисленными объектами. Суд установил, что все это имущество находится в собственности Российской Федерации. Оно было передано Межмуниципальному отделению МВД «Сосковское» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Между тем, указанным отделением было принято решение о передаче данного имущества в казну РФ – «в целях рационального использования федерального имущества, оптимизации расходов по его содержанию, а также ввиду отсутствия потребности в использовании для деятельности ОВД». Ранее региональное УМВД обращалось в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России за получением согласия на прекращение права оперативного управления на указанные объекты недвижимого имущества. Департамент в связи с отсутствием производственной необходимости владения излишним имуществом согласовал его изъятие и передачу с баланса.

Далее уже МО МВД «Сосковское» неоднократно обращалось в МТУ Росимущества с просьбой принять указанное имущество в казну Российской Федерации. Однако тут процесс застопорился. Представители Росимущества осмотрели спорный комплекс и пришли к выводу, что «потребность в использовании указанного имущества федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями не выявлена». Поскольку дальнейших действий по изъятию федерального имущества ответчиком предпринято не было, истец продолжает нести бремя содержания указанного имущества. Полиции пришлось идти в суд, чтобы окончательно разрешить спорный вопрос. Изучив материалы, арбитраж решил исковые требования удовлетворить в полном объеме. Суд принял решение прекратить право оперативного управления МО МВД «Сосковское» на недвижимое федеральное имущество и обязал МТУ Росимущества принять его в казну.

ИА «Орелград»